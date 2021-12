Libri: il Mostro di Firenze di Brogioni diventa 'nero'

(ANSA) - FIRENZE, 07 DIC - STEFANO BROGIONI "IL MOSTRO NERO.

GLI ANNI DEI DELITTI A FIRENZE" (ED. INTERMEDIA, pp. 220, 15 EURO) E' un libro dedicato ai delitti del Mostro di Firenze dal giornalista Stefano Brogioni, cronista del quotidiano La Nazione, che ora pubblica col passo del testo-inchiesta e la cifra del thriller un volume arricchito da molti documenti inediti. Atti che permettono di accostare vicende di un passato all'apparenza distante, a elementi che diventano meglio percettibili oggi, con somiglianze che si chiariscono adesso allargando l'orizzonte delle conoscenze. Il 'Mostro nero', spiega l'editore, non è infatti con Brogioni il solito resoconto dei 16 omicidi firmati da un'introvabile pistola calibro 22 che terrorizzarono Firenze e le sue colline, ma l'analisi di una striscia di assassinii che si fece più cruenta tra il 1981 e il 1985, collocata in un contesto storico dell'Italia di quegli anni, tra la coda della strategia della tensione e le manovre oscure che hanno segnato altri grandi misteri italiani e che non hanno risparmiato neanche chi cercava di fermare il serial killer.

Indagini sbagliate, piste percorse troppo tardi, collegamenti mai fatti, dettagli ignorati, addirittura servizi segreti 'deviati': "tutto a svantaggio di una verità non ancora emersa", sostiene l'autore. Da un misterioso arsenale di armi, fino all'inchiesta per depistaggio per la cartuccia che avrebbe dovuto incastrare Pacciani, passando per i sospetti della procura su un misterioso ex legionario. Stefano Brogioni si è avvicinato al giornalismo proprio perché attirato giovanissimo dai processi a Pietro Pacciani e ai 'compagni di merende' Mario Vanni e Giancarlo Lotti, interesse poi sviluppato da cronista potendo seguire i recenti sviluppi giudiziari. (ANSA).