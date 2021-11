Libri: Gruppioni e Vinceti, Dante e i suoi misteri

(ANSA) - ROMA, 29 NOV - GIORGIO GRUPPIONI e SILVANO VINCETI, DANTE E I SUOI MISTERI (Armando Editore, pp.282, 15 euro). Non poteva che essere straordinaria, ricca di enigmi irrisolti e rocambolesche avventure, la vita di un personaggio geniale e unico come Dante: lo raccontano insieme Giorgio Gruppioni, già professore ordinario di Antropologia nell'Università di Bologna e di Ecologia umana presso l'Università dell'Aquila, e Silvano Vinceti, scrittore, autore e conduttore televisivo in Rai di programmi storico-culturali, nel libro "Dante e i suoi misteri", pubblicato da Armando Editore e disponibile da dicembre.

Analizzando gli avvenimenti più oscuri della vicenda umana del Sommo Poeta - a partire dal luogo e dalla data della sua nascita, fino alle sue vere sembianze fisionomiche e alla causa della morte, passando per le vicissitudini delle sue spoglie mortali e i dubbi sulla loro autenticità -, tutte "notizie" che hanno dato origine a tante pubblicazioni spesso poco attendibili e a congetture e ipotesi a volte fantasiose e prive di riscontri, i due autori cercano di ricostruire la verità storica degli eventi: il risultato è un volume accurato e rigoroso, capace comunque di mantenere intatto il fascino dei misteri che accompagnarono l'esistenza di Dante. (ANSA).