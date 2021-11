Libri: Valentina Picca Bianchi, #ledonnesidannodeltu

(ANSA) - ROMA, 23 NOV - VALENTINA PICCA BIANCHI, #LEDONNESIDANNODELTU (Lab DFG, 17.50 euro). Le storie di 20 imprenditrici 'antifragili', determinate pur nella fatica di un lavoro in salita, empatiche e capaci di concepire la "sorellanza", fisica o digitale, come un valore, sono al centro di "#ledonnesidannodeltu", libro di Valentina Picca Bianchi, edito da Lab DFG e disponibile dal 25 novembre, Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne. Nato da una conversazione tenuta su whatsapp, il libro attraverso le protagoniste racconta le difficoltà vissute dalle donne imprenditrici dei pubblici servizi durante il periodo del lockdown ma anche la loro tenacia nel resistere e la voglia di ripartire con ancora maggiore entusiasmo. In un racconto corale tutto al femminile, che riporta la trasposizione letteraria della chat, l'autrice, imprenditrice di successo nel settore catering e banqueting, dal 2019 Presidente delle Donne Imprenditrici Fipe - la Federazione Italiana Pubblici Esercizi, delinea la fisionomia di un settore - in cui l'accoglienza e l'ospitalità sono essenziali - che ha ancora coraggio nonostante la crisi provocata dalla pandemia. Mille i problemi e i dubbi, i drammi e le incertezze che emergono nel racconto delle imprenditrici, ma anche la loro voglia di lottare, di guardare al futuro insieme, "dandosi del tu" grazie a uno schermo che diviene il luogo virtuale di una condivisione - di passione e di intenti - reale. (ANSA).