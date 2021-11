Houellebecq, il nuovo romanzo uscirà il 7 gennaio anche in Italia

Il nuovo romanzo di Michel Houellebecq uscirà il 7 gennaio 2022 anche in Italia "in contemporanea con la Francia". Lo annuncia Elisabetta Sgarbi, publisher de La nave di Teseo sottolineando che Houellebecq "ha curato ogni aspetto dell'edizione". Con l'editore francese Flammarion, La nave di Teseo "condividerà lo stampatore (italiano), la rilegatura, il tipo di carta. Insomma, in questo caso Michel, oltre ad averci regalato una nuova perla, una nuova dirompente e verticale opera, si è trasformato in qualche modo anche in editore di se stesso" dice la Sgarbi.

Non sono stati svelati da Flammarion e restano segreti per ora il titolo e l'argomento del nuovo romanzo. Si sa che il libro sarà di 736 pagine e verra' pubblicato in un'edizione abbastanza pregiata.