Pasolini: nasce la bibliografia delle opere friulane

Il Centro studi Pasolini di Casarsa (Pordenone) e la Società Filologica Friulana daranno vita alla bibliografia delle opere friulane di Pasolini, a tutt'oggi mancante: un progetto ambizioso ma fondamentale per la conoscenza del periodo che ha ispirato tutta l'opera di Pasolini, oggetto di un accordo di collaborazione triennale, siglato ieri sera nella sede del Centro, Casa Colussi di Casarsa della Delizia (Pordenone).

Seduti alla scrivania che fu del poeta, nella sua stanza, lo hanno sottoscritto i presidenti delle due realtà, rispettivamente Flavia Leonarduzzi e Federico Vicario.

L'obiettivo è descrivere tutta la produzione di Pasolini in lingua friulana o di ambientazione friulana attraverso una bibliografia che comprenderà non solo le opere "di" Pasolini ma anche le opere "su" Pasolini. Un percorso che sfocerà nella creazione di un portale dedicato con un data base on line per la consultazione e il continuo aggiornamento dei contenuti. Si punta a un primo stato di avanzamento della bibliografia per l'appuntamento con il centenario di Pasolini, nel 2022. (ANSA).