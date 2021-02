ALESSANDRA NECCI, AL CUORE DELL'IMPERO. NAPOLEONE E LE SUE DONNE FRA SENTIMENTO E POTERE (Marsilio, pp.304, 18 euro). La madre Letizia, austera matriarca corsa, prima di tutte le altre. La sorella Paolina, bella e voluttuosa, infedele a tutti tranne che al fratello; e poi la creola Giuseppina, capricciosa e sensuale, che rimase imperatrice anche dopo il divorzio, la contessa polacca Maria Walewska, disinteressata e generosa amante, fino a Betsy Balcombe, che gli sarà vicina nel primo periodo della prigionia a Sant'Elena. Sono solo alcune delle tante figure femminili che ruotarono attorno a Napoleone Bonaparte, raccontate nel libro di Alessandra Necci "Al cuore dell'Impero. Napoleone e le sue donne fra sentimento e potere", edito da Marsilio. Una narrazione appassionata che l'autrice ha arricchito, pur rispettando con rigore i fatti storici, anche di aneddoti, testimonianze dirette e qualche leggenda, riuscendo a delineare un ritratto di Napoleone a 360 gradi, capace di andare al di là del politico e dello stratega, per raccontare l'uomo e i suoi rapporti familiari e sentimentali. In particolare la Necci si concentra sui caratteri e sugli obiettivi delle donne che sono state vicine a Napoleone per osservare da vicino l'evolversi del destino di uno dei più grandi personaggi di tutti i tempi, caratterizzato da fedeltà e adulazione ma anche da abbandoni e tradimenti. .