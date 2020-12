ROMA - LUCA TOMASSINI, IL GRANDE SALTO. L'UOMO, IL DIGITALE E LA PIÙ IMPORTANTE EVOLUZIONE DELLA NOSTRA STORIA (Luiss University Press, pp.200, 18 euro)

Internet, intelligenza artificiale, machine learning, 5G: il digitale ha cambiato per sempre le nostre vite, il nostro modo di lavorare e viaggiare, di relazionarci e di pensare, e determinerà anche il nostro futuro, che sarà sempre più caratterizzato da velocità e interconnessione. In questo scenario rivoluzionario, quale sarà il ruolo dell'uomo? Non è una semplice risposta alla domanda, quanto un manifesto programmatico d'azione il libro di Luca Tomassini dal titolo "Il grande salto", edito da Luiss University Press, con la prefazione di Gianni Riotta.

Secondo l'autore, l'umanità intera, posta di fronte al più grande e importante "salto evolutivo" che stiamo vivendo in questi anni, sarà all'altezza di affrontare il cambiamento, grazie alle capacità insite nell'uomo, impossibili da replicare in un computer. Sbaglia però chi pensa che l'ottimismo di Tomassini sia solo una cieca fiducia con cui guardare il mondo, al contrario l'autore offre molte riflessioni importanti per decifrare la realtà e comprendere quali sfide ci attendono domani. In particolare l'autore, partendo dal passato per "guardare contemporaneamente indietro e avanti" pone l'accento sull'uomo, sempre protagonista di ogni passo in avanti fatto nel corso della sua storia. Non ci sarà nessuna macchina che ci annienterà o che determinerà i nostri comportamenti: saremo noi a dover riconoscere e sfruttare nel futuro strade già aperte oggi, nel nostro presente, unendo conoscenza e azione, ricerca e impegno politico e sociale. In fondo il cambiamento è un bisogno continuo nell'uomo. L'obiettivo però non è " cambiare tanto per cambiare, ma cambiare per andare avanti, per crescere". E non dobbiamo dimenticare che il cambiamento si accompagna anche all'adattamento: ce lo ha insegnato la pandemia di questi mesi, che ha sconvolto i nostri equilibri e ci ha spinto a trovare soluzioni.

"Il libro di Luca Tomassini è manifesto di una chiamata alle armi di cultura e impresa, leva che dovrebbe smuovere politica, media, società civile, scuola", scrive Riotta nella prefazione, sottolineando quanto sia necessario seguire la strada indicata dall'autore per uscire dal tunnel della crisi provocata dalla pandemia, ossia puntare su ricerca e scienza, conoscenza e produzione. Solo così potremo rialzare la testa e tornare a crescere, non solo dal punto di vista industriale ed economico ma anche politico, morale e culturale. "La strada del futuro va immaginata nello spazio, e non necessariamente e solo in quello siderale, ma in quello che ancora divide le persone, e che separa tanti, troppi esseri umani dal benessere", scrive Tomassini e aggiunge che "Non c'è un solo modo per affrontare quello che abbiamo di fronte. L'importante è non tirarsi indietro. Non abbandonare il percorso".