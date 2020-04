Montroni, i librai trovino le soluzioni per aprire

( "L'ordinanza non equipara le librerie alle farmacie: se uno vuole apre, altrimenti no. Come finanziare la filiera dei libri è un problema, ma di altra natura. Nel momento in cui, finalmente dopo varie pressioni, appelli e petizioni, c'è la riapertura, perché trovare delle difficoltà? Per organizzarsi, si usi l'immaginazione. Il libraio, per natura, è un creativo, se non lo è meglio che cambi mestiere". Così Romano Montroni, presidente del Centro per il libro e la lettura, entra nel dibattito sulle riaperture delle attività, alla vigilia della prima giornata di possibile riapertura delle librerie.

Una presa di posizione che arriva dopo il via libera del Governo e dopo che oltre 150 librai, con il coordinamento di Led (Librai editori distribuzione in rete), hanno firmato una lettera, indirizzata al premier Giuseppe Conte, dove sono stati elencati dubbi e problemi: dalla sicurezza per il personale ai sostegni economici per la categoria. Dopo le saracinesche abbassate per l'emergenza Covid-19, ora "occorre prendere provvedimenti per rimanere sul mercato. Come fare è un altro paio di maniche - aggiunge Montroni - non c'è un protocollo. La decisione è libera: se uno vuole sta aperto, altrimenti no. Si può fare entrare una persona alla volta, ci si può mettere sulla porta, insomma: ci sono una serie di opzioni che, sicuramente, hanno maggiore riscontro rispetto al consegnare i libri".

Molte attività, per continuare a mantenere il contatto con i clienti e fornire volumi per la lettura, preziosi alleati di queste giornate, hanno optato per spedizioni postali o consegne a domicilio. Tutte soluzioni "che possono proseguire - afferma il presidente del Centro - ma, davanti a una possibilità di riprendere le attività, non aderire o esprimere solo critiche penso che che sia un atteggiamento fuori luogo. La libreria è un elemento di diffusione di creatività, entusiasmo, conoscenza, confronto con gli altri. Leggere apre le menti. Aprire, oltre che per i lettori appassionati che a casa hanno grandi collezioni, è assai utile per i lettori occasionali, se c'è questa opportunità mettiamola in pratica. I lettori compileranno un'autodichiarazione. Il libraio è una persona entusiasta - dice Montroni - poi ci sono i nani e i giganti. E' assurdo criticare la disposizione, bisogna fare in modo di attuare tutte le misure per garantire la sicurezza".

Le misure d'emergenza, continua, "avrebbero dovuto tenere conto fin da subito del valore culturale e sociale delle librerie. L'importante è continuare a leggere, leggere sempre.

Ci sono libri in cui, una volta che entri, non esci più. E questi - conclude Montroni - fanno crescere. Leggere potrebbe aiutare meglio a capire anche questo difficilissimo momento".