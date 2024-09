La top ten 2024 dei podcast Original su Audible, primo Barbero

Nella Top Ten dei podcast Original più ascoltati su audible.it nell'ultimo anno troviamo Le grandi battaglie della Storia di Alessandro Barbero. Sul podio, al secondo posto Nero come il terrore di Carlo Lucarelli e Massimo Picozzi e al terzo La terapia di Sebastian Fitzek, Julia Ostrowski, Alexander M. Rümelin, Josef Ulbig.

Questi gli altri titoli nella top: al quarto Sigonella 85 - La sfida atlantica, di Matteo Liuzzi; al quinto Nero come il sangue, Massimo Picozzi, Carlo Lucarelli;al sesto Odio, di Massimo Picozzi, al settimo Buio di Pablo Trincia, all'ottavo Crac! La storia del caso Parmalat di Pablo Trincia e David Chierchini, al nono Maxi: Il processo che ha sconfitto la mafia di Roberto Saviano e al decino Dalla parte sbagliata di Debora Campanella.

Questi invece i 10 Original più ascoltati di sempre: 1)Nero come il sangue, Massimo Picozzi, Carlo Lucarelli; 2)Maxi: Il processo che ha sconfitto la mafia, Roberto Saviano; 3) Le grandi battaglie della Storia, Alessandro Barbero; 4) Nero come l'anima, Carlo Lucarelli, Massimo Picozzi; 5) Storie brutte sulla scienza, Barbascura X; 6) Buio, Pablo Trincia; 7) Crac! La storia del caso Parmalat, Pablo Trincia, David Chierchini; 8) La Piena: Il meccanico dei narcos, Mauro Pescio, Matteo Caccia; 9) Seveso: La Chernobyl d'Italia, Matteo Liuzzi, Niccolò Martin; 10) Nero come il terrore, Carlo Lucarelli, Massimo Picozzi.





