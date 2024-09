David Quammen, esce Il cuore selvaggio della natura

DAVID QUAMMEN, IL CUORE SELVAGGIO DELLA NATURA (ADELPHI, PP 444, EURO 25)

Tra gli ospiti più attesi del Festivaletteratura, David Quammen, l'autore di Spillover, involontario profeta della pandemia da Covid-19, sarà a Mantova con il suo nuovo libro 'Il cuore selvaggio della natura', in libreria il 3 settembre per Adelphi nella traduzione di Milena Zemira Ciccimarra. È un reportage che va alla scoperta della natura selvaggia e della, ogni giorno più precaria, biodiversità.

Nell'arco di vent'anni, una serie di memorabili reportage per National Geographic hanno portato Quammen nei luoghi più isolati e spesso meno affabili del pianeta: dall'abisso verde di paludi del Congo alle giungle impenetrabili del Gabon, fino alla Patagonia e alla Kamčatka. Con uno stile visionario ed esilarante ritroviamo l'esotismo allucinato e la fauna variegata di quei luoghi che non vengono inquadrati come 'serbatoi di terrore' ma come un labirinto di delicati ecosistemi, sempre più minacciati dall'invadenza dell'uomo.

Il cuore selvaggio della natura è la battaglia per il futuro della diversità biologica sul nostro pianeta travestita da romanzo di avventure, o viceversa, ma anche un invito a risintonizzare il nostro battito cardiaco con quello nascosto nelle vastità dimenticate della natura di cui siamo parte.

Dopotutto, scrive Quammen, è ancora possibile, basta restare in ascolto.



