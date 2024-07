Catherine, la Principessa di Galles, esce biografia di Jobson

ROBERT JOBSON, CATHERINE, LA PRINCIPESSA DI GALLES (RIZZOLI, PP. 372, EURO 20,00). Il dietro le quinte dell'incredibile ascesa di Kate Middleton, attuale principessa di Galles, da oltre sei mesi assente dalla scene dopo un delicato intervento chirurgico all'addome e l'individuazione di un cancro, e ciò che l'ha resa l'icona che è oggi viene raccontato in 'Catherine, la Principessa di Galles' dal giornalista reale Robert Jobson. L'attesa biografia-rivelazione della consorte dell'erede al trono britannico William, futura regina che sta combattendo contro la malattia che la ha colpita, uscirà l'1 agosto 2024 per Rizzoli, nella traduzione di Caterina Chiappa e Manuela Senza Peluso, in contemporanea con l'edizione originale inglese.

"'Rappresenti la famiglia reale, e basta. Non guardare nell'obiettivo. La regina non guarda mai nell'obiettivo. Mai.

Guarda la persona con cui sta parlando' disse il duca di Edimburgo a Catherine".

Basandosi su fonti ufficiali e ufficiose, molto vicine alla principessa e ben inserite nella casata reale, Jobson ripercorre la storia di una ragazza della media borghesia che incontra all'università un giovane principe destinato al trono, e se ne innamora. "Dietro quello scintillante sorriso pubblico c'è una donna volitiva, con un intelletto acuto e una tenace determinazione. Un giorno, questa ragazza della classe media del Berkshire sarà la consorte di re Guglielmo V, diventando probabilmente la prima vera regina del popolo, dal popolo. Se fosse nata cinquant'anni prima, la sua parabola sarebbe stata impensabile, pura materia per fiabe" dice Robert Jobson.

Dai tempi del suo matrimonio, il 29 aprile 2011, Kate ha conquistato il cuore del popolo britannico, del Commonwealth e di tutto il mondo e, assieme al marito, forma la coppia più dinamica e amata della famiglia reale.

Ma la sua ascesa è sempre stata al centro di pettegolezzi e scandali. Il complicato rapporto tra lei, William, il principe Harry e Meghan Markle ha nutrito per anni il gossip internazionale e ora gli aggiornamenti sul suo difficile stato di salute riempiono le prime pagine dei giornali di tutto il mondo.



