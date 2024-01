Paris Hilton: "La mia storia, un 'vaffa' al conformismo"

"Ci sono tanti giovani che hanno bisogno di leggere questa storia. Non voglio che imparino dai miei errori; voglio che smettano di odiarsi per quelli che hanno commesso loro. Voglio che ne ridano e capiscano che hanno una voce, che hanno una loro personale intelligenza e che… vaffanculo il conformismo". A dirlo è Paris Hilton, l'ereditiera più famosa del mondo, pronipote di Conrad Hilton, fondatore della catena alberghiera di lusso. Oggi ha quasi 43 anni, ma ha conquistato la scena e ha coltivato la sua fama di It girl fin dagli anni Ottanta, agli albori della grande stagione del gossip. Bersagliata dalla cultura dominante dell'epoca, che l'ha liquidata come "famosa per essere famosa" o l'ha denigrata per essere una giovane donna attraente e libera, ha lavorato con tenacia e acume imprenditoriale fino a diventare un'icona per Millennial e Gen Z.



Dopo anni sotto i riflettori, con coraggio, onestà e la giusta dose di ironia, Paris è pronta a tirare le somme, a contestualizzare le vicende più note e discusse - dalla celebre foto con Britney Spears e Lindsay Lohan al sex tape - e a rivelare i trascorsi più personali. In definitiva, pronta per condividere la sua storia con il mondo, tra ricordi dolorosi degli anni vissuti in un "collegio" per ragazzi problematici, Paris Hilton, attraverso la lente di un adhd diagnosticato tardi (disturbo dell'attenzione) ripercorre l'infanzia privilegiata e la ribellione adolescenziale e confida per la prima volta i duri anni di abusi verbali, fisici e sessuali nei collegi. E rivive il percorso successivo, tortuoso ma di successo, esortando a non arrendersi e a non conformarsi. Ma nel racconto ci sono anche momenti pop e divertenti. Una storia piena di emozioni, divertente ma anche ricco di spunti di riflessione, che racchiude la vita di una persona finora conosciuta solo per il suo personaggio. Imprenditrice, filantropa, modella, cantante, attrice. Paris è stata anche l'antesignana delle influencer. Per oltre due decenni Paris Hilton ha definito e dominato la cultura pop come una delle celebrità più riconoscibili del pianeta. Sfruttando magistralmente la sua personalità e il suo background, ha conquistato il successo con un'attività poliedrica, costruendo un pubblico mondiale di decine di milioni di follower e un fiorente impero di prodotti di intrattenimento e consumo. Nel 2021 ha lanciato 11:11 Media, un'azienda globale che si occupa di contenuti multimediali allo scopo di promuovere creatori, brand e proprietà intellettuale nel senso più ampio del termine.



Il risultato di cui va più fiera è l'impatto duraturo avuto sull'emancipazione delle donne e sulla promozione di leggi contro l'industria degli adolescenti problematici. Vive a Los Angeles con il marito e il figlio.

