Tiziano Ferro, a ottobre esce il suo primo romanzo

TIZIANO FERRO, LA FELICITA' AL PRINCIPIO (MONDADORI, PP. 208, EURO 19)

Esce il prossimo 3 ottobre - edito da Mondadori - il primo romanzo di Tiziano Ferro. Titolo: La felicità al principio. Il cantautore presenterà il libro con un tour nei teatri di quattro città: - Roma, 3 ottobre, Teatro Quirino Vittorio Gassman ore 18.30 - Palermo, 9 ottobre, Teatro Biondo ore 18.30 - Bologna, 10 ottobre, Teatro EuropAuditorium ore 18.30 - Milano, 16 ottobre, Teatro Manzoni ore 18.30 Protagonista de La felicità al principio è Angelo Galassi un cantante che risulta deceduto nel febbraio 2013, in circostanze oscure. Galassi in realtà è vivo e si trova a New York. Ha nascosto se stesso e i suoi problemi legati all'alcol, al cibo e a un'identità sessuale incerta. Un giorno Angelo s'imbatte in una bambina di quattro anni identica a lui, tranne per un dettaglio: Sophia non parla.

Tiziano Ferro ha venduto più di venti milioni di dischi nel mondo e ha già pubblicato due libri: nel 2010 Trent'anni e una chiacchierata con papà, e nel 2012 L'amore è una cosa semplice.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA