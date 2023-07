Grazia Rusticali nuova direttrice editoriale di Nord Edizioni

Grazia Rusticali è la nuova editrice editoriale della casa editrice Nord che negli ultimi anni ha pubblicato tra l'altro la saga bestseller di Stefania Auci.

Rusticali, laureata in lingue e letterature straniere, con un Master in Editoria Cartacea e Multimediale diretto da Umberto Eco, dal 2013 era editor in chief della narrativa della Sperling&Kupfer e dal 2016 anche di Piemme. Subentra a Cristina Prasso che va in pensione ma rimane nel consiglio di amministrazione della società e continuerà a dare il suo contributo al Gruppo GeMS in un ruolo diverso. Recentemente ha anche assunto l'incarico di direttrice di astoria, imprint di Guanda.

"Il mio obiettivo sarà, da una parte, continuare a valorizzare l'importante patrimonio autoriale del marchio e, dall'altra, scoprire nuove strade e intercettare nuove tendenze" ha detto Rusticali. (ANSA).