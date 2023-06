Costa dei Trabocchi, i "ragni colossali" di D'Annunzio

(ANSA) - MILANO, 30 GIU - AA.VV., 'COSTA DEI TRABOCCHI, IL MARE D'ABRUZZO' (Slow Food Editore, pp. 224, euro 24,00) Da Milano a Ortona corrono poco più di 500 chilometri: pegno di viaggio per raggiungere la costa dei trabocchi, le macchine da pesca in terraferma, protese sul mare, che Gabriele D'Annunzio descrisse come "simili a un ragno colossale", attribuendo loro un'impronta estetica unica e distintiva. Di sicuro i trabocchi hanno disegnato per secoli una tradizione, ma anche un tratto ampio di costa abruzzese lungo 42 chilometri.

Oggi danno anche lo spunto a SlowFood Editore per uno dei titoli estivi, "Costa dei Trabocchi - Il mare d'Abruzzo": il volume, appena uscito, racconta storie di sapori e di persone nel tratto costiero compreso tra Ortona e Vasto, dove tutt'ora si trovano 23 trabocchi con le loro maglie ampie che si dispiegano come braccia multiformi sul mare. Queste particolari strutture sono state concepite per la pesca da terraferma, con l'incredibile capacità di sollevarsi sospese sul mare, evitando l'impiego di imbarcazioni.

Le pagine ritmano storie di persone, ingredienti e ricette, tra piatti simbolo come il brodetto vastese, i polpetti in purgatorio, i vermicelli con le cozze ma anche congiunzioni con elementi che arrivano più lontano dal mare come i peperoni, le cicorie e i legumi. C'è una sezione dedicata all'architettura dei trabocchi, una sui percorsi in bicicletta, una sui vini di una regione di mezzo da scoprire: come anche nel libro, il viaggio in questa zona diviene infatti un'esperienza sospesa tra il mare e la terra, proprio come i trabocchi che ne rappresentano il simbolo. (ANSA).