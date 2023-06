By-Line. Storie dai fronti, nuova serie podcast di Nello Scavo

(ANSA) - ROMA, 30 GIU - I bambini rubati, i profughi in fuga, i bombardamenti, i massacri, le atrocità, i crimini di guerra, le paure dei civili e anche quelle dei giornalisti. Arriva By-Line. Storie dai fronti, la nuova serie podcast di Avvenire con testimonianze inedite e toccanti raccontate dal giornalista e inviato Nello Scavo.

In quattro episodi, la serie racconta la guerra in Ucraina dal momento in cui è scoppiata fino a questi giorni, guardando soprattutto al futuro. Non solo in Ucraina. Perché quel conflitto è parte della "Terza guerra mondiale a pezzi" denunciata da Papa Francesco.

Narrata in prima persona senza filtri e senza copione, da un giornalista sul campo By Line racconta i rischi di un mestiere pericoloso, ma necessario e il lavoro svolto a stretto contatto con l'intera redazione nello scopo di dare luce a questi terribili scenari.

Nel podcast, accompagnato dalle colonne sonore di Paolo Buonvino, il compositore vincitore di un David di Donatello e due Nastri d'Argento, anche storie di speranza di chi dall'Ucraina, ai Balcani, alla Libia, tende la mano ai respinti e accende la speranza. Dall'ambasciatore italiano a Kiev, che trasforma la sua casa in un rifugio per i civili in fuga, alle donne macedoni che offrono ospitalità alle famiglie di profughi sulla rotta balcanica, all'anonimo Schindler libico che compra i migranti al mercato degli schiavi e poi, a proprie spese, restituisce loro la libertà.

Nei titoli delle puntate già si intuisce un crocevia di drammi, speranze, atrocità, bellezza, che rendono unica la serie: Lo spartito, Ladri di angeli, Valigia di sola andata e Il terzo conflitto mondiale a pezzi.

La serie podcast si può ascoltare gratuitamente previa registrazione sul sito www.avvenire.it/podcast oppure sulle principali piattaforme (Spotify, Spreaker, Apple Podcasts, Google Podcasts, Audible). (ANSA).