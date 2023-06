Strega off, l'incontro con la cinquina e il voto collettivo

(ANSA) - ROMA, 28 GIU - Torna Strega Off che il 5 luglio vedrà protagonista, alla vigilia della premiazione del 6 luglio a Villa Giulia a Roma, la cinquina del Premio Strega 2023.

All'ormai tradizionale incontro al giardino di Monk a Roma, i cinque finalisti: Mariagrazia Calandrone, Andrea Canobbio, Romana Petri, Rosella Postorino e Ada d'Adamo, morta il primo aprile 2023, a cui darà voce la scrittrice Elena Stancanelli, parleranno dei loro libri in corsa al premio in una chiacchierata informale condotta dalla scrittrice Valentina Farinaccio.

L'incontro sarà preceduto da un reading, a cura dello scrittore Raffaele Notaro e si brinderà con cocktail speciali al sapore di Strega sulle note delle sonorizzazioni dei DJ Popslut e Madame Tutù.

Durante la serata, presentata da Carmen Maffione, il pubblico potrà votare il proprio favorito tra i libri della cinquina finalista: Mi limitavo ad amare te (Feltrinelli) di Rosella Postorino, Come d'aria (Elliot) di Ada d'Adamo Dove non mi hai portata (Einaudi) di Maria Grazia Calandrone, La traversata notturna (La nave di Teseo) di Andrea Canobbio e Rubare la notte (Mondadori) di Romana Petri.

Il voto del pubblico, insieme a quello di riviste letterarie selezionate, andrà a formare il voto di Strega Off, uno dei voti collettivi ufficiali che contribuiranno a eleggere il vincitore del Premio Strega 2023. Al termine dell'incontro con gli autori e le autrici, verrà annunciato a quale finalista è stato assegnato il voto Off.

L'appuntamento verrà trasmesso in diretta streaming su Radio Undergound Italia grazie allo studio radiofonico itinerante di Margherita Schirmacher, che ha seguito alcune presentazioni dei libri finalisti con il suo camper stregato. I resoconti delle tappe sono ascoltabili nel podcast Ticket to Read segue lo Strega Tour.

L'ingresso è gratuito e senza prenotazione. Strega Off è ideato e realizzato dall'associazione culturale Alinea e in particolare da Laura Fidaleo, Marzia Grillo, Veronica La Peccerella, Chiara Rea e Antonella Sciarra. (ANSA).