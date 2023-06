Giornale della Libreria, Manzini in vetta a classifica generale

(ANSA) - ROMA, 28 GIU - È Antonio Manzini con il suo Elp (Sellerio) a dominare la classifica generale del Giornale della Libreria dei libri più letti tra il 22 maggio e il 18 giugno. Il creatore di Rocco Schiavone spinge in seconda posizione Tre ciotole (Mondadori) di Michela Murgia. A completare il podio Divertimenti (Tunuè) di Pera Toons, il fenomeno a fumetti mai così in alto nella classifica generale.

In quarta posizione Atlas. La storia di Pa' Salt (Giunti) di Lucinda Riley e Harry Whittake. La classifica prosegue tingendosi ancora di giallo con Maurizio De Giovanni e il suo Sorelle (Rizzoli), nuovo capitolo della saga dell'ex poliziotta Sara Morazzi, in quinta posizione e in settima con Camilla Läckberg, la regina del giallo nordico, e il suo Il figlio sbagliato (Marsilio).

Arretra il genere romance, ma non scompare, con in sesta posizione Erin Doom, che ha svelato la sua identità, con il suo nuovo romanzo, Stigma (Magazzini Salani) e in nona resiste Tillie Cole con Dammi mille baci (Always Publishing).

Completa la top 10 Mare d'ossa (Longanesi) di Ilaria Tuti (Longanesi), in ottava posizione. Chiude la classifica Il passeggero (Einaudi) di Cormac McCarthy, sceso in decima dopo la terza posizione del mese scorso.

Sempre secondo il magazine dell'Associazione Italiana Editori - che ogni quattro settimane pubblica online l'elenco dei 100 libri più letti e le classifiche settoriali per la narrativa straniera e italiana, ragazzi, saggistica, fumetti e manualistica - troviamo nella top dei fumetti Pera Toons (Tunuè) che piazza cinque dei primi dieci titoli più venduti. Tra i saggi l'oro va a Donne che pensano troppo di Susan Nolen-Hoeksema, un testo pubblicato vent'anni fa e oggi riproposto in Italia dall'editore Pienogiorno. (ANSA).