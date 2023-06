A Milano apre Lato D la libreria dedicata al desiderio

Lato D come desiderio. A Milano apre una nuova libreria di quartiere, indipendente, Lato D, in cui fare cultura sui temi del sesso, del corpo e del desiderio attraverso i libri. L'inaugurazione si è tenuta oggi in via Signorelli 1 nel quartiere della Chinatown di Milano.

In vendita non solo libri ma anche riviste, una selezione di oggetti come candele, ma anche sex toys perché "certi temi vanno sdoganati e perché bisogna prendersi cura del proprio corpo e anche del proprio piacere", ha spiegato Marta Santomauro, libraia e una delle fondatrici di questa nuova realtà insieme ad altre due donne, Giulia, consulente editoriale e Anna, educatrice.

"Abbiamo deciso di aprire questa nuova libreria perché pensiamo sia necessario e anche bello fare cultura intorno al corpo - ha proseguito -. Il corpo per noi riguarda tutti e infatti abbiamo un'ampia sezione dedicata ai bambini, vogliamo parlare a tutti, a uomini a donne. E toccare temi di cui ancora si parla poco come la sessualità in età anziana o della menopausa", cercando di dare strumenti per vivere con più serenità il proprio corpo".

Al momento Lato D conta circa 4mila titoli, da settembre l'obiettivo è organizzare anche eventi, come letture e incontri con psicologi e sessuologi, "perché noi facciamo le libraie ma ci vuole anche la parola degli esperti - ha spiegato Marta Santomauro -. Tante persone in questi giorni prima dell'inaugurazione sono passate a trovarci con entusiasmo quindi vuol dire che forse abbiamo fatto la cosa giusta aprendo questa libreria". Lato D è la prima libreria di questo tipo nata a Milano ma forse è un unicum in Italia, "so che ci sono librerie dedicate ai temi Lgbtq o all'identità di genere ma non ho mai sentito parlare di un luogo dove fare cultura sul desiderio e sul corpo attraverso i libri - ha concluso -. In questo ci piacerebbe essere delle apripista". (ANSA).