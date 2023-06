Javier Cercas membro onorario alla D'Annunzio di Pescara

(ANSA) - PESCARA, 16 GIU - Sabato 24 giugno si terrà la cerimonia di conferimento del titolo di Membro Onorario del Corpo Accademico dell'Università degli Studi Gabriele D'Annunzio di Chieti-Pescara allo scrittore spagnolo Javier Cercas, che riceverà l'ambita onorificenza direttamente dalle mani del Rettore, Liborio Stuppia. La cerimonia si aprirà con una presentazione dell'opera dello scrittore a cura del professor Marcial Rubio Árquez, ordinario di letteratura spagnola presso la D'Annunzio.

A seguire, è previsto un intervento di Javier Cercas, che dialogherà con il suo traduttore italiano, Bruno Arpaia (vincitore del premio Gregor von Rezzori edizione 2023), L'evento è in collaborazione con SquiLibri - Festival delle narrazioni.

Javier Cercas (1962), laureato in filologia ispanica e per molti anni docente di letteratura all'università di Girona, è uno scrittore, giornalista di El País e saggista di fama internazionale. Alcune delle sue opere romanzesche più importanti, come Soldati di Salamina (2001), Anatomia di un istante (2009, Premio Salone Internazionale del Libro di Torino) e Il sovrano delle ombre (2017), affrontano il tema della guerra civile spagnola e il trauma della pluridecennale dittatura franchista nella penisola iberica. Javier Cercas si è misurato anche con il genere del non-fiction novel con L'impostore (2014) e del thriller con la trilogia composta da Terra Alta (2019), Indipendenza (2021) e Il Castello di Barbablù (2022). La sua opera è tradotta in più di venti lingue. Nel 2020 ha ricevuto a Pescara il Premio Flaiano. (ANSA).