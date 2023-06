Don Wislow, Trump sta fingendo di essere una vittima

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - "Donald Trump fa il gioco della vittima ed è tutto tranne questo. E' totalmente falso". Lo ha detto lo scrittore Don Wislow, re del crime americano, intervistato oggi da Sky Tg24, nella diretta dal Palazzo Reale di Milano. "Le persone hanno hanno risentimento, pensano che l'establishment si si sia opposto in maniera ingiusta a Trump" ha sottolineato Wislow in collegamento video da Rhode Island.

"Credo che ci siano sostenitori di Trump che si sentono lasciati indietro da una nuova economia e sistema. C'è stata una grande perdita di posti di lavoro nel settore manifatturiero, ma è una immagine fuorviante ed è uno scandalo. I democratici dovrebbero fare un lavoro migliore, parlare con queste persone e dire: 'che cosa hanno fatti i Repubblicani per voi? Che cosa ha fatto Trump per aiutarvi a uscire da questa situazione?. La risposta è nulla. Tutte queste persone sono rimaste indietro perché i ricchi sono indietro ai Trump del mondo. Bisogna parlare a queste persone, a queste zone che vedono nel trumpismo l'unica risposta. Bisogna farli ragionare senza essere accondiscendenti" ha spiegato lo scrittore.

E nella sfida all'interno del partito Repubblicano Chi preferirebbe vedere come candidato alle elezioni generali del novembre 2024 tra Trump e Ron De Santis? "Chiedere chi si preferisce tra questi due è una barzelletta. Non vorrei mai vedere nessuno dei due, ma è irrilevante. Credo che il candidato Repubblicano sarà Trump. E questo vuol dire che gli americani dovranno fare una scelta netta tra democrazia e fascismo".

Preferirebbe qualcun altro al posto di John Biden alle presidenziali prossime? "Biden credo possa competere. Ci sono delle divergenze politiche, delle differenze enormi tra i due: Trump è indecente, Biden è dignitoso. Dovremmo scegliere la decenza" ha affermato lo scrittore il cui ultimo libro uscito in Italia è Città dei sogni (Harper Collins), secondo capitolo di una trilogia partita con Città in fiamme. (ANSA).