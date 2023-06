Cdm, Mauro Mazza commissario straordinario per la Buchmesse

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - Su proposta della premier Giorgia Meloni, vista la designazione da parte del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, il Consiglio dei ministri ha deliberato la nomina di Mauro Mazza a commissario straordinario del governo per il coordinamento delle attività connesse alla partecipazione dell'Italia, quale Paese d'onore, alla Fiera del libro di Francoforte del 2024.

"La partecipazione come ospite d'onore alla Fiera del libro di Francoforte nel 2024 costituisce per l'Italia una grande occasione per mostrare la sua cultura e i valori della sua editoria in quella che gli esperti ritengono tra le più importanti rassegne mondiali del settore. Dopo le dimissioni del dottor Ricardo Franco Levi, abbiamo voluto scegliere una figura di alto profilo indicando nel ruolo di commissario il collega Mauro Mazza che, oltre a essere uno scrittore e un saggista di rilievo, ha mostrato di possedere grandi doti organizzative quando ha diretto, tra le altre, Rai1, la più importante rete televisiva italiana", sottolinea Sangiuliano.

"Sono sicuro che Mazza farà benissimo grazie alla sua sensibilità culturale - conclude il ministro - e sono certo che caratterizzerà la Fiera con una partecipazione pluralista e aperta a tutte le espressioni editoriali della nostra nazione".

(ANSA).