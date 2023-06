Premio Mastercard 2023, tra nuovi giurati Caminito e Saviano

(ANSA) - ROMA, 13 GIU - Al via la quarta edizione del Premio Mastercard Letteratura e del Premio Mastercard Letteratura Esordienti, dedicati alla narrativa italiana, con nuovo presidente di giuria Marco Lodoli, che prende il posto di Emanuele Trevi. Entrano anche quattro nuovi giurati: Giulia Caminito, Andrea Carraro, Roberto Saviano e Gianluigi Simonetti.

"Sono onorata e felice di poter far parte di questa giuria e spero di dare il mio contributo da lettrice per scegliere le opere più interessanti" afferma Giulia Caminito. Maggiore anche l'impegno per i progetti solidali. Oltre ad un premio di 10.000 euro, il vincitore del Premio Mastercard Letteratura riceverà 120.000 euro da destinare a organismi umanitari di sua scelta tra quelli selezionati dagli organizzatori e che saranno investiti in progetti per la salute, l'istruzione e l'imprenditoria femminile. "Abbiamo aggiunto nuovi giurati di prestigio e aumentato l'impegno nel sostenere chi lotta contro la povertà. Siamo infatti certi che i buoni libri e le iniziative solidali possano allearsi per contribuire a creare un mondo migliore" dice Sebastiano Nata, presidente del Comitato Direttivo del Premio. La donazione verrà distribuita tra le organizzazioni umanitarie proposte e finanziate da Fondazione 153: Busajo, Caritas, Progetto Rwanda, Save the Children cui si aggiunge quest'anno Operation Smile. Un terzo della somma andrà all'organizzazione scelta dal vincitore, dopo aver consultato gli altri finalisti, e i rimanenti due terzi saranno distribuiti in parti uguali tra le altre organizzazioni selezionate da Fondazione 153. "Il Premio Mastercard vuole tenere insieme la bellezza e la solidarietà, indicando in piena libertà il romanzo dell'anno e aiutando le Onlus impegnate nel campo della salute e dell'istruzione" spiega Marco Lodoli. Al vincitore del Premio Mastercard Letteratura Esordienti sarà assegnato un premio in denaro di 3.000 euro. "Il Premio Mastercard Letteratura nasce per supportare tutti gli appassionati della narrativa in Italia, offrendo al contempo agli scrittori la possibilità di donare un aiuto concreto alle comunità che ne hanno più bisogno, unendo così letteratura e solidarietà in un unico grande scopo" afferma Michele Centemero, Country Manager Italia di Mastercard.

Possono concorrere al Premio le opere di narrativa italiana pubblicate tra settembre 2022 e agosto 2023. I testi possono essere proposti sia da ciascun componente della giuria, sia dalle case editrici, che dovranno far pervenire alla segreteria tecnica 22 copie del libro, entro e non oltre lunedì 11 settembre. Ogni editore può candidare un massimo di 3 opere.

(ANSA).