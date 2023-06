Barbel Wardetzki, in un libro i consigli per una vita al top

(ANSA) - ROMA, 13 GIU - BÄRBEL WARDETZKI, 'PRONTO SOCCORSO PER VITE STAGNANTI' (FELTRINELLI, PP. 192, EURO 17) "L'unica costante è il cambiamento", affermava il filosofo Eraclito di Efeso. Un concetto ribadito dalla psicologa e psicoterapeuta tedesca Bärbel Wardetzki (1952) in questo libro dal titolo 'Pronto soccorso per vite stagnanti', un manuale che insegna a non lasciarsi ingabbiare dalla paura di affrontare nuove sfide. Per vivere felicemente serve capacità di adattamento: "Anche e soprattutto in momenti di grandi sconvolgimenti sociali, come quelli che stiamo vivendo, tale flessibilità si rivela necessaria. Se invece rimaniamo attaccati al vecchio e cerchiamo in tutti i modi di mantenere quanto ci è familiare, ostinandoci nel voler decidere come debbano andare le cose, incappiamo in seri problemi", scrive l'autrice che nel saggio definisce la vita un "continuo incontro tra noto e ignoto, tra vecchio e nuovo, tra sicurezza e incertezza". Cambiare può essere meraviglioso o terribile, dipende dal modo in cui si affrontano le trasformazioni: "La paura del nuovo è comprensibile, perché non sappiamo ancora come affrontare le mutate condizioni, né sappiamo se saremo in grado di gestirle".

Quando subentra lo sconforto bisogna tenere a mente una frase del filosofo greco Epitteto: "A preoccuparci non sono gli eventi in sé, ma il nostro modo di considerarli".

Il destino non lo possiamo cambiare, tuttavia possiamo mutare prospettiva. Wardetzki fa l'esempio dei limoni che sì sono aspri, però con i limoni si possono preparare anche cose squisite: "li possiamo spremere, addolcire con un po' di zucchero, aggiungervi acqua e ottenere una dissetante limonata.

Questo processo non trasforma il limone in qualcosa di differente da quello che è, ma gli dà un nuovo significato", scrive.

Tra gli altri libri dell'autrice: 'Pronto soccorso per insicuri cronici' (2016), 'Egoisti, egocentrici, narcisisti & Co.' (2017), 'E questo sarebbe amore?' (2021).