A Tolmezzo le Vie dei libri intrecciano letteratura e montagna

(ANSA) - UDINE, 13 GIU - I giornalisti e autori Lorenzo Cremonesi e Antonio Caprarica, gli scrittori Daniele Zovi, Matteo Melchiorre, Enrico Galiano, Raffaella Cargnelutti, Carlo Tolazzi, gli autori-alpinisti Enrico Camanni, Linda Cottino e Francesca Colesanti e la Banda Osiris saranno tra i protagonisti della prima edizione del Festival Tolmezzo Vie dei libri, in programma dal 30 giugno al 2 luglio.

La tre giorni, che incrocia libri e montagna in una molteplicità di storie, paesaggi, luoghi, persone e tradizioni al crocevia fra pianura e montagna, fra l'Adriatico e il mondo Centro-europeo, è stata presentata a Udine. Il festival viene promosso dal Comune di Tolmezzo, con il sostegno della Regione ed è curato da fondazione Pordenonelegge.it.

A inaugurare la rassegna il 30 giugno sarà la scrittrice friulana Ilaria Tuti con il nuovo giallo "Madre d'ossa" (Longanesi), mentre sarà Maurizio Molinari, direttore de La Repubblica, a chiudere il festival il 2 luglio, focalizzando sui nuovi scenari globali dopo il conflitto in Ucraina.

"Questa prima edizione sarà solo l'inizio di un nuovo progetto culturale in calendario anche per gli anni a venire all'inizio della stagione estiva", ha spiegato il sindaco di Tolmezzo Roberto Vicentini.

"La cultura e la conoscenza, la letteratura e i libri sono un motore di sviluppo e un volano economico, in una via culturale per la promozione del territorio", ha affermato il presidente di fondazione Pordenonelegge.it, Michelangelo Agrusti. Il vicepresidente del Fvg con delega alla Cultura, Mario Anzil, ha invitato "tutti gli appassionati di letteratura, gli amanti della cultura e i cittadini a partecipare a questo evento nella splendida cornice di Tolmezzo". Gian Mario Villalta, direttore artistico di pordenonelegge, ha infine sottolineato che "l'analogia tra Tolmezzo e il mondo dei libri diventa subito emblema di pluralità nelle prospettive culturali". (ANSA).