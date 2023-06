A Zerocalcare il premio Siae - La Milanesiana

(ANSA) - ROMA, 11 GIU - Zerocalcare, tra i più acclamati fumettisti italiani, è ospite per la prima volta domenica 11 giugno della Milanesiana, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, al Piccolo Teatro Strehler di Milano. Quest'anno, per la prima volta, l'arte del fumetto si è aggiunta nei sottotitoli dell'evento (letteratura, musica, cinema, scienza, arte, filosofia, teatro, diritto, economia, sport, fumetto).

Appuntamento alle 20.30. Zerocalcare e Michele Foschini, co-fondatore della Bao Publishing, che scoprì l'artista nel 2011, dialogano con il giornalista Luca Valtorta a proposito del processo creativo alla base dei celebri fumetti, e delle serie animate di successo per Netflix. Elisabetta Sgarbi e Salvatore Nastasi, presidente della Siae, consegnano all'autore il Premio Siae / La Milanesiana, istituto quest'anno grazie al contributo della Società Italiana degli Autori ed Editori, che sostiene il festival in quanto custode della cultura e della creatività italiane in tutte le loro declinazioni. Questa la motivazione: "Perché la sua originalità e il suo pensiero creativo costituiscono una chiave di accesso alternativa a un mondo sempre più complesso da comprendere, ma che gli autori e gli artisti ci aiutano a interpretare. Michele Rech, Zerocalcare, è uno degli intellettuali più onesti e coerenti del nostro tempo: attraverso il disegno, la letteratura, il cinema, per non citare tutto quello che viene evocato nelle sue storie, ha saputo trasformare in un linguaggio accessibile a tutti quella che è di fatto una attenta e lucida analisi sociale, politica e artistica".

A seguire, il concerto 'Eri con me A l i c e canta Battiato' di Alice. Appuntamento in collaborazione con Fondazione Cariplo e Siae - Società Italiana degli Autori ed Editori. (ANSA).