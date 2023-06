Torna il Salone dell'Umorismo di Bordighera con Quino e Jahoda

(ANSA) - GENOVA, 05 GIU - Bordighera dal 22 al 25 giugno ospiterà la 53^ edizione del Salone internazionale dell'Umorismo, l'evento creato da Cesare Perfetto. La manifestazione rappresenta un punto di riferimento nel mondo che ruoto attorno all'umorismo. La location principale sarà l'Ex Chiesa Anglicana che ospiterà comici provenienti da tutto il mondo. Quest'anno la rassegna torna con il concorso per disegnatori professionisti e i suoi premi: Palma d'Oro, Dattero d'Oro e Dattero d'Argento. Il tema sarà il mare, declinato in tutte le sue forme. Al concorso si sono iscritti 400 disegnatori provenienti da 71 paesi. Al centro di quasi tutti i disegni l'ambiente. E proprio il manifesto di questa edizione è una tavola di Quino dedicata al mare.

Tra gli ospiti del Salone Wow Museo del Fumetto di Milano, gli Amici del Fumetto con le strisce storiche di Bruno Calatroni dal 1930 al 1960, lo sceneggiatore Walter Fontana e la ricercatrice Maddalena Jahoda che tra aneddoti divertenti e nozioni scientifiche racconterà perché oggi più che mai è fondamentale proteggere i cetacei, l'umorista Milko Dalla Battista e Claudio Mellana che racconterà come il disegno umoristico debba essere senza parole.

La serata di premiazione si terrà il 25 giugno alle ore 21 al Cinema Olimpia. Non solo saranno premiati i migliori disegnatori, sarà conferito il Ramo di Palma d'Oro alla carriera a Francesco Salvi, poliedrico artista e interprete della comicità della scuola milanese. Ci sarà, inoltre, una sezione omaggio dedicata a Joaquín Salvador Lavado Tejón, in arte Quino, creatore della celebre Mafalda mentre Massimo Marchiori, in arte Stari Ribart, farà scoprire al pubblico come la plastica recuperata dal mare può diventare arte. (ANSA).