paroleChiave, nasce collana Bur-Internazionale di reportage

(ANSA) - ROMA, 30 MAG - Prende il via la nuova collana Bur paroleChiave nata dalla collaborazione con la rivista Internazionale che raccoglierà analisi e reportage inediti dei maggiori esperti e giornalisti internazionali sui grandi temi dell'attualità. Ogni volume conterrà una selezione di approfondimenti inediti delle principali testate del mondo su un tema chiave dell'attualità, dalla geopolitica all'ambiente, dai diritti all'economia, arricchiti da mappe e infografiche. Il primo volume ad arrivare in libreria il 30 maggio è Guerre. Dieci conflitti che stanno decidendo gli equilibri del mondo (pp. 256. euro 18), con l'introduzione del direttore di Internazionale, Giovanni De Mauro. "Quante sono le guerre nel mondo in questo momento? Da questa domanda siamo partiti per scegliere i dieci conflitti che ci sono sembrati più rilevanti, quelli che pensiamo sia importante conoscere meglio per cercare di capire il pianeta in cui viviamo" spiega De Mauro. "Secondo uno studio pubblicato sul Journal of Peace Research, se nel mondo non ci fosse stata più nessuna guerra dal 1970, nel 2014 il Pil globale sarebbe stato più alto del 12 per cento (per fare un confronto, nel 2020 un evento senza precedenti come la pandemia ha ridotto il Pil globale del 3 per cento)" sottolinea nell'introduzione De Mauro. "La sfida che vorremmo cogliere è quella di un mondo dell'informazione in costante evoluzione, in cui web e digitale moltiplicano l'offerta di informazioni, ma in un contesto in cui si sta erodendo il tempo che abbiamo per selezionarle o che siamo disposti ad investire per farci un'idea di temi complessi e globali. Per rispondere a questi nuovi bisogni abbiamo immaginato una collana di libri articolata in Parole Chiave del nostro tempo (Guerre, Soldi, Clima…), che coniughino profondità ed essenzialità, autorevolezza e uno sguardo che non può che essere globale sui grandi temi, le grandi sfide del pianeta" spiega Federica Magro, responsabile editoriale Bur, Rizzoli Ya, Fabbri Editore, Etas. Dall'Afghanistan all'Ucraina, dall'America Latina al Myanmar, dallo Yemen all'Amazzonia, dal Medio Oriente al Sahel, i diversi contributi - accompagnati da mappe, focus e infografiche - permettono di approfondire ciò che sta accadendo in teatri di guerra non sempre noti ma la cui conoscenza e interpretazione è indispensabile per comprendere dove si stanno giocando gli equilibri globali. Chi sta combattendo queste guerre, e perché? E in che modo influiscono sulla nostra vita? A queste e altre domande prova a rispondere Guerre che raccoglie analisi e reportage dei maggiori esperti e giornalisti internazionali - in alcuni casi scritti ad hoc per questo libro - finora inediti in Italia e dedicati a dieci conflitti cruciali del mondo presente. (ANSA).