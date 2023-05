I lettori di fumetti in Italia sono oltre 10 milioni

(ANSA) - TORINO, 18 MAG - Sono oltre 10 milioni i lettori di fumetti in Italia (10.200.000) nel 2022, il 17,2% in più dell'anno precedente. Rappresentano il 23% della popolazione tra i 15 e i 74 anni che, pur essendo varia per età, è accomunata da consumi culturali forti e vari: sono lettori di romanzi e saggistica nell'84% dei casi, di ebook nel 47%, ascoltatori di podcast nel 40%, di audiolibri nel 19%.

Questo secondo i dati dell'Ufficio Studi dell'Associazione Italiana Editori, in collaborazione con Aldus Up, presentati il 18 maggio, nel giorno d'apertura del Salone del Libro di Torino.

Alla crescita dei lettori di questi anni corrisponde un balzo del mercato: il valore delle vendite a prezzo di copertina è triplicato (+196%) rispetto al 2019, anche se i primi quattro mesi di quest'anno registrano un rimbalzo negativo (-12%) rispetto all'anno precedente, legato principalmente al diverso calendario di uscite dopo un 2022 particolarmente favorevole.

Dei 107,87 milioni di euro di fumetti a valore di copertina venduti nel 2022, il 58,1% sono manga, il 28,4% graphic novel e comic strip, il 13,5% titoli per bambini e ragazzi. In termini assoluti, i manga valgono 62 milioni e 642mila di euro (+7,6% sul 2021), graphic novel e comic strip 30 milioni e 617mila (+3,8% sul 2021), bambini e ragazzi 14 milioni e 611mila (+26%).

I titoli venduti nelle librerie fisiche e online e nella grande distribuzione sono in crescita continua dal 2019 e pari nel 2022 a 3.496 (+11,1% sul 2019). (ANSA).