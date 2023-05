Kinghiana, il nuovo podcast dedicato a Stephen King

Si chiama Kinghian il podcast original dedicato a Stephen King di cui Mondadori Studios e Sperling & Kupfer lanciano, il 9 maggio, la prima puntata sulle principali piattaforme audio. Serie verticale scritta e condotta da Jacopo Cirillo e Giulio D'Antona, ha come filo conduttore i libri di Stephen King, attraverso la cui narrazione gli autori raccontano il mondo dietro la produzione dell'autore e la sua opera completa.

Il podcast è nato da un'idea di Cirillo e D'Antona all'interno del progetto Mondadori Studios e si compone di 8 episodi, più una puntata zero, già disponibile sulle piattaforme, che verranno pubblicati una volta al mese, ogni primo martedì. Partendo da un libro per ogni puntata, gli autori de podcast proveranno a tracciare i confini di un mondo immenso, portando sul tavolo influenze e suggestioni, aneddoti e leggende, parlando tanto ai lettori affezionati quanto a chi non ha mai aperto un libro del re del terrore, accompagnati in alcuni episodi da ospiti d'eccezione.

La prima puntata è disponibile in concomitanza con la nuova edizione di Stagioni diverse (Sperling & Kupfer), uno dei classici più amati di King, che torna in libreria a quarant'anni dalla prima pubblicazione con una doppia veste grafica e una nuova traduzione a cura di Andrea Cassini, Stefano Giorgianni, Loredana Lipperini e Simona Vinci. 22/11/'63, It, Misery, Shining e Doctor Sleep, Mr Mercedes, Se scorre il sangue e Pet Sematary sono solo alcuni dei titoli che verranno raccontati nelle 8 puntate, fino ad arrivare a Holly, il nuovo romanzo che verrà pubblicato in contemporanea mondiale il 5 settembre 2023, in Italia per Sperling & Kupfer.