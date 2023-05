Premio Costa Smeralda, Parrella vince e lo dedica a Murgia

(ANSA) - SASSARI, 06 MAG - Sono le donne le vincitrici del Premio Letterario Costa Smeralda 2023: Valeria Parrella si è aggiudicata con La Fortuna (Feltrinelli), il riconoscimento per la Narrativa che dedica alla "sua amica Michela Murgia" e a Teresa Cremisi con Cronache dal disordine (La nave di Teseo), quello per la Saggistica.

Alla cerimonia di premiazione, oggi, 6 maggio, al Conference Center di Porto Cervo, erano presenti anche i vincitori del Premio Internazionale Emmanuel Carrere, del Premio Mediterraneo MarioTozzi, per il suo libro Mediterraneo inaspettato (Mondadori). Premio Speciale allo stilista algherese Antonio Marras il Premio Speciale.

Organizzato e promosso da Consorzio Costa Smeralda, presieduto da Renzo Persico e diretto dal giornalista Stefano Salis, il premio - patrocinato da Ministero della Cultura, Regione Autonoma della Sardegna e Comune di Arzachena e sponsorizzato da Smeralda Holding - è stato assegnato in una serata con grande partecipazione di pubblico, condotta dalla giornalista Roberta Floris e accompagnata dall'esibizione dell'artista e armonicista sardo Moses Concas.

La giuria è composta da Lina Bolzoni, Marcello Fois, Elena Loewenthal, Chiara Valerio e presieduta dal giornalista Stefano Salis.

Parrella che ne La Fortuna rievoca, attraverso la vita del diciasettenne Lucio, l'antica Pompei, è stata premiata per "il suo lavoro coerente, e costante nel tempo, sulla parola come unità di misura aurea".

A Teresa Cremisi, scrittrice ed editrice, per quasi vent'anni direttrice editoriale della Maison Gallimard, dal 2021 presidente di Adelphi, è stato assegnato il riconoscimento per la saggistica per "un libro avventuroso. Si sarebbe detto, anni fa, quando le parole avevano più di un senso, un libro di occasione. L'occasione è una rubrica intitolata Ma tasse de café che Cremisi tiene settimanalmente dal 2018 su Le Journal du Dimanche". (ANSA).