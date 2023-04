Comicon, a Napoli un Pop culture festival da record

(ANSA) - NAPOLI, 20 APR - Oltre 120mila visitatori invaderanno la 23/a edizione di Comicon Napoli International pop culture festival, la più grande di sempre, dal 28 aprile al 1 maggio alla Mostra d'Oltremare. Appuntamento crossmediale per eccellenza, proporrà oltre 350 eventi dedicati al fumetto, ma anche al cinema e alle serie tv, ai videogame, al gioco, alla musica, e ancora Asian Village, Cosplay, Kids, Neverland con più di 300 ospiti tra i padiglioni fieristici, il Teatro Mediterraneo e l'Arena Flegrea. Magister Giorgio Cavazzano, anteprima dedicata a Fast X, decimo film della saga Fast & Furious, tra gli ospiti i The Jackal con la serie Pesci piccoli (su Prime Video dall'8 giugno), il Transformer Optimus Prime voce ufficiale del festival; in cartellone anche l'anteprima internazionale di The First Slam Dunk, l'incontro con Pu Liu, game director di League of Legends; e ancora John Romero, Cydonia; David Fox. Attesi anche Zerocalcare, Milo Manara, Lillo, Daniel Warren Johnson, Brian Azzarello, Miki Yoshikawa, Aki Irie, Valerio Mastandrea, Caparezza, Victor Perez, Tetsuro Shimaguchi, Linton Johnson, Gipi, Maurizio De Giovanni, Federico Zampaglione, Zuzu, Iginio Straffi e molti altri ancora.

Con il sostegno della Regione Campania, Comicon si estenderà anche dal 23 al 25 giugno a Bergamo Capitale italiana della cultura 2023. Per maggio il patron Claudio Curcio ha annunciato un'iniziativa a sorpresa al Museo archeologico nazionale di Napoli (che invita per tutto il mese i visitatori di Comicon con una scontistica 2 x 1). E per i giorni dell'evento, con sold out annunciato, alla Mostra d'Oltremare non dovrebbero mancare neppure i ragazzi di Mare Fuori. (ANSA).