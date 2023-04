Chainsaw Man, la nuova stagione del manga di Tatsuki Fujimoto

(ANSA) - ROMA, 19 APR - TATSUKI FUJIMOTO, CHAINSAW MAN (PANINI, PP. 192, EURO 5,20 o 7,00) Arriva la nuova stagione a fumetti di Chainsaw Man, la serie manga di culto scritta e disegnata da Tatsuki Fujimoto che ha ispirato anche le opere di animazione di produzione giapponese presenti su Crunchyroll. Il numero 12 sarà disponibile, dal 20 aprile, in edicola, fumetteria, libreria e su Panini.it., anche in una preziosa versione con cover variant solo in fumetteria e sito.

In un mondo simile al nostro, popolato da entità demoniache dai poteri e dalle forme più disparati, Denji - senza famiglia e senza futuro - è un devil hunter per necessità. Il suo unico amico è il cane-motosega Pochita, un demone che, davanti a un'altra crudele beffa del fato, cambierà per sempre la vita del suo padrone.

Il diavolo-motosega, detestato dai suoi simili e paladino degli esseri umani, è sulla bocca di tutti e anche la vita di Asa Mitaka, studentessa solitaria e schiva, verrà improvvisamente stravolta. Una nuova minaccia sembra incombere, ma che fine ha fatto Chainsaw Man? Per chi ancora non ha scoperto l'universo di Chainsaw Man, Panini Comics ha pensato a una eccezionale Discovery Edition di Chainsaw Man1 al prezzo speciale di un euro. (ANSA).