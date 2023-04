Booker Prize 2023, nella shortlist Nettel e Gospodinov

Sono state annunciate le sei opere finaliste dell'International Booker Prize 2023, il premio letterario britannico fra i più prestigiosi per gli scrittori di lingua inglese. Nella shortlist ci sono: 'Whale' (Europa Editions) di Cheon Myeong-kwan, tradotto da Chi-Young Kim, in arrivo in Italia a ottobre per le Edizioni E/O; 'Standing Heavy' (MacLehose Press) di GauZ', nella traduzione di Frank Wynne, uscito in Italia per Elliot con il titolo 'Posti in piedi'; 'The Gospel According to the New World' (World Editions) di Maryse Condé, nella traduzione di Richard Philcox, uscito per Giunti come 'Il vangelo del nuovo mondo'; 'Boulder' (And Other Stories) di Eva Baltasar, nella traduzione di Julia Sanches, pubblicato in Italia da Nottetempo con lo stesso titolo; 'Still Born' (Fitzcaraldo Editions) di Guadalupe Nettel, tradotto da Rosalind Harvey, pubblicato in Italia da La Nuova Frontiera con il titolo 'La figlia unica'; 'Time Shelter' (Orion Publishing Co) di Georgi Gospodinov, tradotto da Angela Rodel, uscito in Italia per Voland come 'Cronorifugio' e vincitore del Premio Strega Europeo 2022. La cerimonia di premiazione finale si terrà il 23 maggio a Londra.