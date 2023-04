'Pensiero stupendo', il podcast di Matteo Saudino sui filosofi

(ANSA) - ROMA, 07 APR - La vita e le opere dei più grandi filosofi, da Socrate a Platone, da Aristotele a Cartesio, da Kant a Epicuro, da Schopenhauer a Kierkegaard fino a Nietzsche e Ipazia, viene raccontata in "Pensiero Stupendo", il nuovo podcast di Matteo Saudino. Meglio noto come Barbasophia, il prof influencer con le sue lezioni ha conquistato l'attenzione degli studenti d'Italia con un seguito sui suoi canali social che sfiora i 350mila follower.

In 10 puntate, disponibili su OnePodcast e su tutte le principali piattaforme di streaming audio, Saudino spiega come le teorie e le opere dei grandi pensatori possano essere fonte di ispirazione anche ai giorni nostri e utili per riconquistare uno spazio di riflessione e creatività. Ogni puntata del nuovo podcast è dedicata alla visione storica di un filosofo. Le prime due riguardano 'Socrate' e 'Platone'.

"In questo progetto ho messo tutto l'amore che provo per la filosofia e per l'insegnamento. Con 'Pensiero Stupendo' ho voluto proporre un viaggio alla scoperta della vita e del pensiero di dieci grandi filosofi della storia, che ancora oggi possono darci dei preziosi suggerimenti per orientarci nella complessità del mondo" dice Saudino che da più di vent'anni insegna filosofia nei licei ed è stato tra i primi a mettere online le sue lezioni. OnePodcast, piattaforma che raccoglie tutti i podcast del Gruppo Gedi con news, inchieste e approfondimenti, ai quali si affiancano le serie originali di intrattenimento create dalla nuova factory OnePodcast, con la direzione artistica di Linus, ha appena festeggiato il suo primo anniversario generando solo nel 2022 oltre 14 milioni di streaming al mese, con 4.349 episodi prodotti in oltre 100 serie originali. (ANSA).