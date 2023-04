'Nel tuo silenzio', una riflessione su vita e amore

(di Francesco Bongarrà) (ANSA) - ROMA, 07 APR - Una vicenda straordinaria, una meravigliosa testimonianza di amore, di coraggio e di rispetto per la vita. "Nel tuo silenzio", il libro di Sergio Barducci da pochi giorni in libreria, racconta la storia di Angela Calisse e Nazzareno Moroni, due giovani abruzzesi di Avezzano, in provincia de L'Aquila, innamorati fin dagli anni del liceo e convolati a nozze dopo un lungo fidanzamento, dopo aver ampiamente meditato su quel passo in cui credevano tanto: costruire una famiglia e vivere felici e sereni. Il destino, però, li colpì severamente appena dieci anni dopo, all'improvviso, facendo cambiare tutto in appena una frazione di secondo e senza alcun segnale di preavviso: mentre erano a tavola con le cinque figlie nate dal loro amore - la più grande aveva 9 anni la più piccola 15 mesi - Angela si accasciò a causa di un arresto cardiaco e a nulla valsero i disperati tentativi di rianimarla. Da quel momento precipitò in un buio profondo che spense il suo delicato sorriso e da cui non fece più ritorno, condannata da una diagnosi implacabile di "stato vegetativo persistente".

Dopo un lungo e tormentato calvario in vari ospedali, Nazzareno decise di portarla a casa con sé, sfidando il parere contrario di tanti, e per ben 29 anni si è occupato della sua assistenza, curandola amorevolmente e alimentandola con l'ausilio di un sondino nasogastrico; senza mai un attimo di cedimento, di ripensamento; crescendo nel frattempo le loro adorabili cinque figlie, che oggi gli hanno dato la gioia di undici splendidi nipoti.

"Non accettai l'idea di staccare la spina e sarei pronto a rifarlo", risponde ancora oggi a chiunque gli muova critiche o osservazioni. "Non mi considero un eroe - aggiunge - sono un uomo semplice, la mia è una storia di dedizione alla famiglia".

Una vicenda travolgente che ha liberamente ispirato la fortunata serie televisiva "Buongiorno Mamma", prodotta da Lux Vide e proposta per due stagioni da Canale 5, interpretata da Raoul Bova, Maria Chiara Giannetta, Serena Autieri, e tanti altri. È la storia di un uomo straordinario, come straordinarie sono state le loro cinque figlie, che hanno saputo trovare, in una madre sempre silente e non partecipe, il punto di riferimento della loro vita di fanciulle, prima, di adolescenti poi e infine di donne e mamme.

"Ho avuto il privilegio di raccogliere la testimonianza di Nazzareno e delle loro figlie - spiega l'autore, Sergio Barducci - di essere partecipe delle loro emozioni, le paure, le convinzioni ferme e i momenti di crisi, superati grazie ad una fede incrollabile".

Angela Calisse si è spenta il 29 marzo del 2017, all'età di 64 anni, e Nazzareno continua a vivere in quella casa ormai deserta, solo e circondato dal silenzio ma sereno e senza rimpianti: "A chi lo sa ascoltare - afferma - il silenzio parla".

"Nel tuo silenzio" è un libro che offre l'opportunità di aprire profonde riflessioni sulla vita, la sofferenza, il dolore e l'amore, e che spinge a interrogarsi su uno dei temi più dibattuti di questi anni: l'eutanasia e il fine vita. (ANSA).