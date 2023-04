'La spesa felice' con la guida di Daniele Paci

(ANSA) - MILANO, 04 APR - DANIELE PACI, 'LA SPESA FELICE' (Sperling & Kupfer, pp. 272, euro 18,90) Il cavolo verza? Deve essere compatto e pesante, con foglie croccanti e di colore lucido e omogeneo. Le cipolle? Con polpa soda, senza difetti e senza germoglio. La macchia gialla che c'è (sempre) sulla buccia dell'anguria? Più gialla è, tanto meglio.

Sono davvero tanti i consigli che Daniele Paci dispensa nel suo libro "La spesa felice", nuova uscita per i tipi di Sperling & Kupfer. Agronomo e consulente Rai, volto noto in diverse trasmissioni tv, l'autore ha messo nero su bianco quanto appreso in anni di esperienza: la stella polare è quella di un acquisto consapevole al negozio o al supermercato, guidato dal saper scegliere (riconoscendo pregi e difetti di un alimento) e saper leggere bene l'etichetta.

Il volume è diviso in cinque macro sezioni: i fondamentali, frutta e verdura, conserve, oli e grassi, salumi e latticini.

Ciascuna delle materie prime descritte è accompagnata da una scheda dettagliata. In più non mancano curiosità, ad esempio su come conservare ortaggi particolarmente deperibili come il broccolo (che deve essere tenuto in frigo in un sacchetto chiuso, ma lontano dalle mele) e a quale temperatura mantenere i pomodori prima di utilizzarli (12-15 gradi, e in ogni caso da mantenere nella parte più fresca di casa. Nel volume c'è davvero di tutto: dalla spiegazione della tostatura del caffè al trucco per riconoscere una buona mozzarella da una insapore. O su come scegliere un tipo di farina piuttosto che un'altra, ovviamente secondo le diverse destinazioni di utilizzo. (ANSA).