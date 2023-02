Editori europei con l'Ucraina e Fondazione Voices of Children

(ANSA) - ROMA, 23 FEB - A un anno dall'invasione russa dell'Ucraina, la Federazione degli Editori Europei sostiene il progetto lanciato dalla Fondazione Voices of Children che recentemente ha pubblicato un libro che dà voce ai bambini che vivono la guerra. La campagna sui social sarà lanciata nel giorno dell'anniversario, il 24 febbraio. La Fep condividerà le foto della presidente della Commissione per la cultura e l'istruzione del Parlamento europeo Sabine Verheyen e del presidente Fep Ricardo Franco Levi.

"Abbiamo progettato questo libro prima dell'invasione russa su larga scala dell'Ucraina, ma le circostanze ci hanno permesso di pubblicarlo solo ora, dopo un anno di ostilità mai più viste dalla Seconda Guerra Mondiale. Qualche anno fa, la nostra amica Olya Vovk ha iniziato a registrare le frasi divertenti e spiritose dei bambini. 'Raccogliamo queste citazioni e pubblichiamo un libro!', abbiamo deciso allora. Dopo il 24 febbraio dell'anno scorso, abbiamo continuato a raccoglierle e non sono diventate meno divertenti e interessanti, ma si sono trasformate nelle voci dei figli della guerra" racconta Azad Safarov, cofondatore della Fondazione Voices of Children che spiega come è nata l'idea del libro.

"Il nostro dovere di europei è quello di proteggere i valori di libertà che ci sono cari. Gli ucraini, di fronte all'abominevole aggressione russa, sono in prima linea per difendere i valori che abbiamo in comune. Attraverso le voci di questi bambini che crescono circondati da una violenza e da un pericolo costanti, il libro pubblicato dalla Fondazione Voices of Children ci ricorda che la vittoria dell'Ucraina è fondamentale per le nostre democrazie" sostiene il presidente della Fep, Ricardo Franco Levi.

La presidente della Commissione Cultura del Parlamento europeo, l'eurodeputata Sabine Verheyen, sostiene l'iniziativa e inviterà i creatori della Fondazione a parlare alla sua Commissione nelle prossime settimane.

La Federazione degli Editori Europei, che rappresenta 29 associazioni nazionali di editori (libri, materiale educativo e riviste scientifiche, in tutti i formati) in Europa, ha lavorato con le associazioni del libro ucraine per tutto l'anno. La Fep ha invitato l'Associazione ucraina degli editori e dei librai ad aderire come membro. Ha partecipato alla raccolta di fondi con l'Istituto del Libro ucraino e ha recentemente concluso un progetto con la Commissione che sosterrà la pubblicazione di libri bilingui (in ucraino e in diverse lingue europee) nei prossimi mesi: 'Tales of EUkraine'.

"Oggi tutti i bambini dell'Ucraina sono figli della guerra, perché tutti ne sperimentano l'impatto. Le voci dei bambini devono essere ascoltate. Sono testimoni degli eventi, hanno i loro pensieri sulla guerra e le loro osservazioni. È importante per noi fissare questo momento attraverso le loro voci, in modo da non dimenticare il prezzo pagato per dare un futuro all'Ucraina. Con questo libro abbiamo voluto sottolineare che l'infanzia continua nonostante tutto, non può essere messa in pausa a causa della guerra. La vita continua, c'è speranza, ed è questo che ci fa andare avanti" ha sottolineato Olena Rozvadovska, a capo del Consiglio di amministrazione e co-fondatrice della Fondazione Voices of Children. (ANSA).