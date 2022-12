'Premio Iess' romanzo d'esordio latinoamericano, i tre finalisti

(ANSA) - ROMA, 21 DIC - Sono stati selezionati i finalisti della prima edizione del 'Premio Iess' per il romanzo d'esordio latinoamericano under 35. Lo annunciano l'Iila - Organizzazione Internazionale Italo-Latino Americana, Energheia - Associazione Culturale Matera, Edizioni Sur e Scuola del Libro. Il vincitore sarà premiato il 12 gennaio 2023.

Dopo un'attenta e accurata selezione, il comitato lettori del 'Premio Iess' ha individuato, tra le oltre cinquanta opere candidate, le tre finaliste.

Sono: "Si las cosas fuesen como son" di Gabriela Escobar (Uruguay), "La infancia del mundo" di Michel Nieva (Argentina) e "Fiebre de carnaval" di Yuliana Ortiz (Ecuador).

La prima edizione del premio ha visto una notevole partecipazione di esordienti dai diversi Paesi dell'America Latina. Il Premio è rivolto ad autrici e autori under 35 anni provenienti dai 20 Paesi latinoamericani membri dell'Iila.

Da oggi, le tre opere finaliste sono al vaglio di una giuria di qualità composta dalle traduttrici Francesca Lazzarato e Gina Maneri e dai docenti di letteratura ispanoamericana Stefano Tedeschi, dell'Università La Sapienza di Roma, e Gabriele Bizzarri, dell'Università degli Studi di Padova.

All'opera vincitrice verranno riconosciuti: un contratto di edizione da parte di Sur; un anticipo di 5.000 euro concesso dall'Iila; la traduzione in italiano da parte di un traduttore o traduttrice individuati dalla Scuola del Libro; le revisione della traduzione, pubblicazione, distribuzione, promozione da parte di Sur; il viaggio in Italia per la cerimonia di premiazione.

"Si las cosas fuesen como son" racconta una convivenza che fa riemergere drammi familiari, sanguinari e taciuti. L'autrice, Gabriela Escobar è nata a Montevideo (Uruguay) nel 1990, è scrittrice e musicista, ha conseguito il Bachelor of Visual Arts, il Diploma in Drammaturgia ed è stata selezionata dall'Unam per un Corso di Scrittura Creativa e Critica Letteraria, 2022-2023. Il suo primo e unico romanzo ha vinto il Premio Juan Carlos Onetti. "La infancia del mundo" ci porta nel XXIII secolo, in una Patagonia e parte della Pampa argentina sommerse dall'acqua per il processo accelerato del riscaldamento globale.

L'autore, Michel Nieva, nato a Buenos Aires nel 1988, è laureato in Filosofia ed è attualmente borsista PhD e Professore alla New York University. Nel 2021 è stato indicato dalla rivista Granta nel novero dei migliori giovani narratori di lingua spagnola.

"Fiebre de carnaval" è ambientato nell'isola di Limones, un angolo dimenticato dell'Ecuador, dove vivono molti immigrati. L'autrice, Yuliana Ortiz Ruano, nata a Esmeraldas (Ecuador) nel 1992, è laureata in Lettere e Arti e nel tempo libero si dedica come dj alla musica Afro-Pacifica. (ANSA).