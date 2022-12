Pnlegge, ai nastri di partenza la scuola di scrittura

(ANSA) - PORDENONE, 19 DIC - Ai nastri di partenza pordenonescrive, la scuola di scrittura promossa da Fondazione Pordenonelegge che, nelle prime settimane del 2023, propone la sua 14/a edizione. "Come in un romanzo" sarà il filo rosso di un programma intensivo di lezioni in calendario dal 7 febbraio al 7 marzo, con 18 ore di lezione su piattaforma digitale, articolate fra lezioni frontali e laboratori, per uno sguardo a tutto tondo sulle questioni che investono l'ideazione e la scrittura delle storie. Nella squadra dei docenti, accanto agli scrittori Alberto Garlini, curatore della scuola e di pordenonelegge, e Gian Mario Villalta, direttore artistico di pordenonelegge, ci saranno l'ultimo vincitore Premio Strega Mario Desiati e le autrici Viola Ardone e Rosella Postorino, Premio Campiello 2018.

La 14/a edizione della scuola di scrittura proseguirà dunque online l'esperienza delle precedenti: ci si vedrà su piattaforma zoom, "ma - spiega Garlini - saranno favorite le interazioni fra docenti e corsisti attraverso molti laboratori, per un vero e proprio corpo a corpo con gli elaborati dei partecipanti, che verranno letti e analizzati durante le lezioni dai docenti (con la collaborazione di tutta l'aula). Le cinque lezioni frontali affronteranno le questioni base che uno scrittore si trova ad affrontare nella creazione di un romanzo: le strutture narrative, lo stile, la presentazione del personaggio, la voce narrante e la scrittura del desiderio; a cui seguiranno, a distanza di una settimana, quattro laboratori sugli stessi temi, stimolati da un esercizio assegnato durante la lezione frontale".

Il calendario e il format sono disponibili sul sito pordenonelegge.it, iscrizioni entro lunedì 30 gennaio 2023.

(ANSA).