Donato Carrisi al vertice classifiche generali Giornale Libreria

(ANSA) - ROMA, 13 DIC - È Donato Carrisi con 'La casa delle luci' (Longanesi) al vertice della classifica dei libri più venduti, tra il 7 novembre e il 4 dicembre 2022.

Al secondo posto 'Benvenuti in casa mia!' (Mondadori Electa) di Benedetta Rossi e al terzo 'La scienza delle pulizie' (Gribaudo) di Dario Bressanini.

Questo secondo le classifiche de il Giornale della libreria, il magazine dell'Associazione Italiana Editori, che ogni 4 settimane pubblica online l'elenco dei 100 libri più letti e le classifiche settoriali di narrativa straniera e italiana, ragazzi, saggistica e, per la prima volta, anche manualistica e fumetti.

'Benvenuti in casa mia!' e 'La scienza delle pulizie', già in classifica il mese scorso, compongono con 'Vegetale insieme' (Gribaudo) di Carlotta Perego - che in classifica generale troviamo in ottava posizione - il podio dei manuali più venduti in queste quattro settimane.

Al quarto posto della classifica generale dal 7 novembre al 4 dicembre, troviamo 'Mussolini il capobanda' (Mondadori) di Aldo Cazzullo, ancora primo tra i saggi dove è seguito dal libro di Bruno Vespa 'La grande tempesta' (Mondadori- Rai Eri).

Al quinto posto nella top ten generale 'Caminito. Un aprile del commissario Ricciardi' (Einaudi Stile Libero big) di Maurizio De Giovanni. Al sesto 'La disperata ricerca d'amore di un povero idiota' (Feltrinelli) di Pif e al settimo 'Tasmania' (Einaudi) di Paolo Giordano.

In nona e decima posizione si registra la vitalità del segmento bambini e ragazzi con 'Ridi a CreepyPelle' (Tunué) di Pera Toons e a chiudere la top ten 'Diario di una schiappa. Bel colpo!' (Il Castoro) di Jeff Kinney. Il nuovo capitolo della Schiappa, serie best seller da 275 milioni di copie nel mondo, è subito in vetta alla classifica bambini e ragazzi mentre Pera Toons domina incontrastato quella dei fumetti: dei primi dieci titoli, quattro sono firmati da lui. Al secondo posto per i fumetti 'No sleep till Shengal' (Bao Publishing) di Zerocalcare.

