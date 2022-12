Madeleines, libro-gioco che viaggia in classici letteratura

(ANSA) - ROMA, 12 DIC - Una storia persa, poi ritrovata, fatta di libri appassionanti e oggetti smarriti, messaggi da decifrare e indizi, sfide intellettuali e rompicapo, nella quale ci si potrà muovere tra le pagine di alcuni dei più grandi classici della letteratura italiana e straniera. Sarà disponibile il 14 dicembre Madeleines, l'innovativo libro-gioco a episodi creato e prodotto dal pluripremiato studio di game design We Are Müesli. Con una dinamica che prende ispirazione da quelle delle 'escape room', il progetto offre al lettore-giocatore l'occasione di tuffarsi, indizio dopo indizio, in un'esperienza narrativa immersiva. Tutto inizia con una giovane bibliotecaria che mettendo ordine tra scatoloni di libri scopre una misteriosa corrispondenza fatta di fogli, collage, annotazioni, appunti rinvenuti all'interno di volumi prestati e restituiti. Sono le testimonianze di un amore epistolare tra due degli undici membri della redazione di Madeleines, il giornale della biblioteca che, proprio lì, usava riunirsi quasi quotidianamente per lavorare alle sue pagine. Da questo contesto iniziale, il gioco prevede di rispondere a una delle 30 domande del questionario di Proust, autore preferito di tutti i redattori; poi si passa alla scelta di un libro, senza rivelare il titolo ma solo una serie di indizi che, con logica, intuito e curiosità (si possono però usare anche motori di ricerca, enciclopedie e libri, tra gli scaffali di casa o reperibili tramite la biblioteca, anche digitale), condurranno il giocatore alla scoperta di un codice composto da un nome proprio e 4 cifre, indispensabile per sbloccare il capitolo successivo di questa storia. (ANSA).