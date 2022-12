Lo Stato (im)mortale, torna il libro di Lorenzo Casini

(ANSA) - ROMA, 12 DIC - LORENZO CASINI, LO STATO (IM)MORTALE (OSCAR SAGGI MONDADORI, PP 156, EURO 14,00). Torna in libreria, in una nuova edizione completamente rivista e aggiornata anche nel titolo - 'Lo Stato (im)mortale' - il saggio in cui Lorenzo Casini,i presidente della Lega di Serie A,racconta i pubblici poteri tra globalizzazione ed era digitale.

Ma davvero le nuove tecnologie possono trasformare l'idea stessa di Stato, le sue concrete fisionomie e il suo funzionamento? E la globalizzazione delle informazioni indebolisce gli Stati oppure li rafforza? Se l'influenza delle tecnologie sui poteri pubblici è ormai un fatto, non è facile prevedere dove porteranno questi cambiamenti: il Leviatano, lo Stato, è sì un dio, ma è un "dio mortale", la cui fine tuttavia non sembra affatto vicina.

Il libro uscito negli Oscar Saggi Mondadori, già pubblicato nel 2020 con il titolo 'Lo Stato nell'era di Google', indaga il fenomeno, con particolare riguardo al modello di Stato "democratico" che si è affermato nel XX secolo. Qual è la sua condizione di salute? Cosa c'è oltre lo Stato? E qual è il suo futuro? "Facebook definisce chi siamo, Amazon cosa vogliamo e Google cosa pensiamo" dice Casini che è professore ordinario di diritto amministrativo nella Scuola Imt Alti Studi di Lucca, presidente dell'Istituto di ricerche sulla pubblica amministrazione (Irpa) ed è stato capo di Gabinetto del ministero della Cultura dal 2019 al 2022.

In un mondo in cui due persone su tre accedono alla rete, l'impatto della rivoluzione tecnologica su società, economia e cultura, ma anche nella vita politica e istituzionale, è ormai di proporzioni straordinarie; un processo ulteriormente accelerato dalla pandemia del 2020. (ANSA).