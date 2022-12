Vendite libri, Erin Doom al primo e ottavo posto top ten 2022

(ANSA) - ROMA, 07 DIC - Due titoli di Erin Doom, al primo e all'ottavo posto, nella top ten dei più venduti nei primi undici mesi del 2022, secondo la classifica Gdl su dati Nielsen BookScan presentata il 7 dicembre, nel giorno d'apertura di Più libri più liberi, all'appuntamento "Come finirà questo 2022. Un anno che speravamo normale", che ha aperto il ciclo di incontri professionali dell'Associazione Italiana Editori.

Ecco i dieci titoli: Fabbricante di Lacrime, Erin Doom, Magazzini Salani (maggio 2021); Il caso Alaska Sanders, Joel Dicker, La Nave di Teseo (maggio 2022); It ends with us, Coleen Hoover, Sperling & Kupfer (marzo 2022); Violeta, Isabel Allende, Feltrinelli (febbraio 2022); Rancore, Gianrico Carofiglio, Mondadori (marzo 2022); Le ossa parlano, Antonio. Manzini, Sellerio (gennaio 2022), La canzone di Achille, Madeline Miller, Marsilio (gennaio 2019;) Nel modo in cui cade la neve, Erin Doom, Magazzini Salani (gennaio 2022); Let the game begin. Kiss me like you love me, Kira Shell, Sperling & Kupfer (ottobre 2021) e Finché il caffè è caldo, Toshikazu Kawaguchi, Garzanti (marzo 2020). (ANSA).