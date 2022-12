Più libri, focus su Italia ospite d'onore a Parigi e Francoforte

(ANSA) - ROMA, 05 DIC - Sarà votata all'internazionalizzazione, con 40 editori stranieri presenti, l'edizione 2022 di Più libri più liberi, la Fiera nazionale della piccola e media editoria organizzata dall'Associazione Italiana Editori, alla Nuvola di Roma dal 7 all'11 dicembre.

Ampio spazio all'interno del programma professionale al percorso di avvicinamento al Festival del libro di Parigi 2023 e al Salone internazionale del libro di Francoforte 2024, dove l'Italia sarà ospite d'onore.

Il 7 dicembre si terrà un focus sulla partecipazione italiana alla Frankfurter Buchmesse 2024, alle 17.45 in Sala Luna, con previsti gli interventi di Ricardo Franco Levi, presidente di Aie e Commissario straordinario del governo per il coordinamento delle attività connesse alla partecipazione dell'Italia Paese ospite d'onore alla Fiera del libro di Francoforte 2024, Dario Armini (Ambasciata d'Italia in Germania), Roberto Luongo (Ice - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane), Paola Passarelli (ministero della Cultura) e Ettore Francesco Sequi (ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale), moderati da Paolo Conti (Corriere della Sera). Nel corso dell'incontro si svolgerà una prima presentazione del progetto agli editori italiani, a due anni da un appuntamento che rappresenta una importante occasione per rafforzare ulteriormente la posizione dell'editoria italiana sul mercato internazionale.

L'8 dicembre l'incontro 'Da Parigi a Francoforte', alle 12.30 in Sala Aldus, in lingua inglese con traduzione simultanea, realizzato in collaborazione con le rispettive fiere e con Aldus Up, il programma finanziato dalla Commissione Europea nell'ambito di Europa Creativa. E' la prima tappa di un percorso che si snoderà nel corso dei prossimi mesi per approfondire le caratteristiche dei mercati in questione e le opportunità per le case editrici italiane. Interverranno Ricardo Franco Levi, Juergen Boos (presidente e Ceo della Fiera del Libro di Francoforte) e Jean-Baptiste Passè (direttore del Festival du Livre de Paris).

I due incontri saranno anche in streaming sul canale youtube e facebook della Fiera. (ANSA).