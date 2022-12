Centro per il libro e lettura inaugura Sala Cepell a Più Libri

(ANSA) - ROMA, 01 DIC - Per la prima volta il Centro per il libro e la lettura ospita i propri incontri in uno spazio dedicato nei giorni della Fiera della piccola e media editoria Più libri più liberi, dal 7 all'11 dicembre alla Nuvola a Roma.

Il nuovo Stand (Piano Forum - P20), corredato dalla Sala Cepell, si aprirà con l'appuntamento inaugurale che vede al centro Il sostegno pubblico alla promozione della lettura in Italia, con la presentazione dei prossimi bandi di finanziamento del Centro. Interverranno il 7 dicembre alle 11 Angelo Piero Cappello, Chiara Eleonora Coppola e Patrizia Campagna. Nel giorno d'apertura anche l'evento "Il burattino e la poesia nascosta", presentazione del volume e premiazione del Concorso "Cercatori di poesia nascosta 2022" (Sala Sirio alle 11:45) con Maria Greco, Mirna Molli e Tina Festa e, alle 15:30 in Sala Cepell, il workshop sul metodo Caviardage© Ricercare la poesia nascosta, con la partecipazione di Maria Greco e Tina Festa.

Tra gli altri numerosi incontri: l'8 dicembre, alle 10:30, Amalia Maria Amendola e l'Associazione Cartastraccia presentano le nuove guide bibliografiche per bambini e ragazzi del Centro per il libro e la lettura e alle alle 16:30 la tavola rotonda "Che senso ha leggere?" con Angelo Piero Cappello, Gaja Cenciarelli, Cristina Di Canio e Giampiero Mughini. Il 9 dicembre alle 11:30 cerimonia di premiazione del Premio nazionale per il libro e la lettura - Il Maggio dei libri 2022, coordinata da Amalia Maria Amendola, che interviene insieme a Paolina Baruchello, Maria Greco, Filippo La Porta, Giovanna Micaglio, Maria Carmela Polisi, Francesca Vannucchi, con la collaborazione di Mirna Molli. E alle 16:00 la tavola rotonda Leggere e filosofare. Imparare a pensare nella scuola di ogni ordine e grado, con Laura Vaioli, Lucio Saviani e Nicola Zippel, moderata dal responsabile Scuola del Cepell Luciano Lanna. Alle 17:15 la premiazione del Concorso "BookTuberPrize 2022", a cura del Centro per il libro e la lettura.

Tavola rotonda anche sabato 10 dicembre alle 11:30 dedicata a La letteratura per ragazzi nei corsi universitari: serie A o serie B? e alle 15:00 un appuntamento dedicato al Premio Bookciak, Azione!, iniziativa cine-letteraria che da 11 anni trasforma in corti i libri dell'editoria indipendenti e li premia alla Mostra di Venezia. Nella giornata conclusiva, domenica 11 dicembre, alle 11:00, "Biblioteche? Luoghi perfetti per ambientare un romanzo", incontro con Mario Baudino e Marcello Simoni e alle 14:00 "Giochi nei libri e narrazioni nei giochi: dai libri game ai giochi di ruolo" e alle 15.00 si chiudono gli appuntamenti del Cepell a Plpl con "La scrittura non va in esilio. Le migrazioni raccontate dalle nuove generazioni". (ANSA).