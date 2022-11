Tiziana Rocca, esce l'autobiografia della 'regina degli eventi'

(ANSA) - ROMA, 30 NOV - La 'regina degli eventi', Tiziana Rocca racconta la sua esperienza e la sua determinazione in Immaginare l'Impossibile - Una storia di vita, di successo e di coraggio, edito da Sperling & Kupfer, in libreria.

Solare ma disciplinata, al limite della durezza, Tiziana Rocca con una personalità forte si è fatta spazio in un ambiente all'inizio quasi del tutto declinato al maschile. A ventiquattro anni fonda la sua agenzia di organizzazione eventi, un trampolino per continuare a puntare in alto, seguendo la propria strada, senza ascoltare chi le diceva che le sue erano idee irrealizzabili, convincendo le aziende a credere in proposte allora considerate "visionarie". In un contesto competitivo, si è costruita nome, rispetto e notorietà. Diventata oggi una influente manager del cinema, è ideatrice e direttrice artistica del Filming Italy Festival Los Angeles e Sardegna e del Filming Italy Best Movie Award assegnato durante la Mostra del Cinema di Venezia ed organizza importanti eventi charity, ad esempio per Telethon, l'ultimo dei quali durante la Festa di Roma per la Croce Rossa Italiana; è stata definita da Variety "marketing guru" e un punto di riferimento per il cinema italiano a Hollywood.

Richard Gere ha scritto di lei: "Tiziana è stata una vera forza della natura nell'organizzare insieme la campagna di solidarietà per aiutare i senzatetto in Italia. Creativa, strategica e inarrestabile di fronte a qualsiasi ostacolo. Ha veramente fatto la differenza nella vita delle persone. Sono personalmente molto grato a Tiziana per tutto quello che fa". E' autrice di numerosi libri sulle pubbliche relazioni in particolare, tra cui Il libro della comunicazione (2007) e Il segreto del successo. Come costruire una comunicazione vincente (2018). (ANSA).