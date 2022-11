Saint Laurent celebra riedizione del libro "Sex" di Madonna

(ANSA) - ROMA, 23 NOV - Saint Laurent Rive Droite partecipa all'Art Basel Miami Beach (29/11- 4/12) con una mostra progettata e curata da Madonna e dal direttore creativo della maison, Anthony Vaccarello, che celebra la riedizione del libro della pop star, "Sex", ripubblicato da Callaway. La prima edizione era datata 1992. Saint Laurent Rive Droite presenterà le immagini tratte dal libro in grande formato, durante la fiera d'arte contemporanea. Le fotografie un tempo scioccanti, realizzate da Steven Maisel, saranno esposte in una temporary box costruita sulla spiaggia per l'occasione.

Alla sua uscita, il provocatorio libro di Madonna scioccò l'opinione pubblica di tutto il mondo, per il suo audace contenuto erotico e per le visioni libere dell'autoespressione sessuale. Immaginato dalla più provocatrice pop star di tutti i tempi, Sex conteneva immagini indimenticabili di Meisel e testo scritto dalla stessa Madonna. Dopo 30 anni, Sex rimane un'opera di cultura e stile che ha aperto la strada versola libertà espressiva a molti artisti.

Per celebrare il volume, Madonna e Anthony Vaccarello hanno deciso di accompagnare la sua riedizione, facendo rivivere Sex sulle pareti di una galleria effimera. Stampe di grande formato dal libro saranno mostrate a Miami per la prima volta. La riedizione di Saint Laurent è pubblicata da Callaway in una tiratura di 800 copie, create in esclusiva per Saint Laurent da Anthony Vaccarello. Un numero limitato dii copie sarà firmato da Madonna, e i proventi andranno a beneficio di Raising Malawi, che sostiene orfani e bambini bisognosi dello stato africano, tramite un'asta che si terrà nei prossimi mesi. In fiera saranno in vendita anche magliette e borse.

Saint Laurent Rive Droite è un progetto creativo e culturale curato da Anthony Vaccarello, che presenta una vasta gamma di prodotti e progetti, tra cui pezzi esclusivi, edizioni limitate, libri, vintage, musica, fotografia combinata con l'arte, spettacoli, mostre, eventi e scambi culturali. (ANSA).