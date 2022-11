IoScrittore, i dieci vincitori 2022 del Torneo Letterario

Sono stati proclamati i dieci vincitori di "IoScrittore", il Torneo Letterario gratuito promosso dal Gruppo editoriale Mauri Spagnol che quest'anno si sono distinti tra gli oltre 3.400 aspiranti scrittori registrati al sito www.ioscrittore.it. Questi i titoli dei romanzi che si sono aggiudicati l'edizione 2022: "Abbamàla", "Qualcuno che conoscevo", "Sidonia, maledetta per scelta", "Le ceneri di Alisea", "Nickname Hunters Investigations. Dossier @rip", "Diamante", "L'occhio del Leviatano", "Sciame", "Pietà del nostro mal perverso" e "Creature di carta".

Le dieci opere vincitrici saranno pubblicate in e-book e cartaceo on demand e saranno distribuite in tutti i principali negozi online italiani e internazionali. A insindacabile giudizio delle direzioni editoriali, uno o più romanzi che hanno partecipato al torneo verranno pubblicati in cartaceo da una o più delle case editrici del Gruppo editoriale Mauri Spagnol.

Entro il 16 dicembre verrà annunciato sul sito www.ioscrittore.it il titolo del romanzo che verrà pubblicato da una delle case editrici del gruppo.

Forte della sua costante crescita, anche quest'anno IoScrittore si è riconfermato come uno dei maggiori punti di riferimento per tutti gli aspiranti autori con un libro nel cassetto pronto ad essere scoperto.

Sono stati assegnati, oltre al Premio per il miglior lettore, anche il Premio Taobuk, dal 2021 partner del torneo che quest'anno è stato conferito al romanzo Qualcuno che conoscevo, "per la forza della protagonista, in equilibrio tra amori passati, speranze future e un presente di difficoltà affrontate con coraggio e ironia e per la capacità della narrazione di fondere commedia e mistery con un ritmo incalzante fino al sorprendente colpo di scena finale".

A breve saranno aperte le iscrizioni a IoScrittore 2023.

(ANSA).