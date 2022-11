Dieci anni di sfide, raccolti scritti e discorsi di Mario Draghi

(ANSA) - ROMA, 21 NOV - MARIO DRAGHI, DIECI ANNI DI SFIDE-SCRITTI E DISCORSI (TRECCANI LIBRI- BET, PP 292, EURO 25).

Dal 25 novembre in libreria.

Il primo repertorio ragionato e autorizzato degli scritti e dei discorsi di Mario Draghi, dall'assunzione dell'incarico di presidente della Banca Centrale Europea fino al mandato come presidente del Consiglio è stato raccolto in "Dieci anni di sfide-scritti e discorsi' che arriva in libreria il 25 novembre per Treccani Libri con la prefazione di Lionel Barber, per 14 anni direttore del Finacial Times.

"L'Italia non è mai stata forte quando ha deciso di fare da sola. Il suo posto è al centro dell'Unione Europea e ancorato al Patto Atlantico, ai valori di democrazia, libertà, progresso sociale e civile che sono nella storia della nostra Repubblica" dice Mario Draghi.

Nell'agile volume troviamo i temi della crescita e dei giovani, si conservano intatte la vocazione europeista, la fiducia nelle istituzioni, l'ispirazione ai grandi intellettuali della storia: da Cavour a Caffè, da Monnet a De Gasperi. In dieci anni di politiche e di politica - dalla battaglia per salvare l'euro all'invasione dell'Ucraina, passando per l'ascesa del populismo e la pandemia - emergono nitide le peculiarità di una carriera illustre, che trae solidità da principi e valori cardine, sempre sostenuti con coerenza, incarnati con saldezza, difesi con trasparenza.

Nato a Roma nel 1947, Mario Draghi è stato presidente del Consiglio dei ministri dal 13 febbraio 2021 al 25 ottobre 2022.

Dal 2011 al 2019 è stato presidente della Banca centrale europea e del Comitato europeo per il rischio sistemico. Dal 2006 al 2011 è stato governatore della Banca d'Italia e presidente del Financial Stability Forum, poi divenuto Financial Stability Board. In precedenza ha ricoperto gli incarichi di vice chairman e managing director di Goldman Sachs International (2002-2005), direttore generale del Tesoro (1991-2001), presidente del Comitato economico e finanziario della Comunità europea (2000-2001), presidente del Working Party 3 dell'OCSE (1999-2001) e direttore esecutivo della Banca mondiale (1984-1990). (ANSA).